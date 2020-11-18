شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يمتدح الرئيس السيسي في قصيدة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نظّم رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، قصيدة مدح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. نظّم رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، قصيدة مدح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وجاء في القصيدة: كل عام وأنت َبطل وأنت َزعيم مصر وأمانها وتحيا مصر بالعمل وبمُخلصين عايشين عشانها تحية من واحد مُحب مصر الحبيبة وشعبها باسمي و باسم العرب اللي معاشرين أهلها ربنا يحفظ زعيمها ويعلي دايماً اسمها

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يمتدح الرئيس السيسي في قصيدة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.