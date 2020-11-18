شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على نظام الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله قرارًا بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي.

ويتكون مشروع نظام الضمان الاجتماعي من 26 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد .

ويهدف إلى ضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم .