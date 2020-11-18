تجديد ونقل ملكية رخصة بناء.. وزارة «الشؤون البلدية» تعلن الآلية

عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، آلية وإجراءات تجديد رخصة البناء وكذلك خطوات إتمامها. وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إجراءات نقل ملكية رخصة البناء. تجديد رخصة بناء وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هذه الخدمة تمكن المستفيد من تجديد رخصة البناء المنتهية بشكل إلكتروني. وحددت الوزارة، الخطوات الضرورية التي يجب إتباعها للاستفادة من هذه الخدمة، وتتمثل هذه الخطوات في التالي: - سجل الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد. - اختر خدمات الرخص الإنشائية. - اختر خدمة تجديد رخصة بناء. - حدد الأمانة والبلدية المطلوبة. - ادخل رقم وتاريخ الرخصة المراد تجديدها. - اختر المكتب الهندسي. - أرسل الطلب للمكتب الهندسي المحدد. - استكمل بيانات ومرفقات الطلب من المكتب الهندسي. - قم بإرسال الطلب للبلدية. - يتم تدقيق بيانات الطلب والمرفقات والموافقات من قبل البلدية. - يتم اعتماد الطلب من البلدية وإصدار فاتورة سداد. - يمكنك طباعة الرخصة. نقل ملكية رخصة بناء وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هذه الخدمة تمكن المستفيد من نقل ملكية رخصة البناء بشكل إلكتروني. - سجل الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد. - اختر خدمات الرخص الإنشائية. - اختر خدمة نقل ملكية رخصة بناء. - حدد الأمانة والبلدية المطلوبة. - ادخل رقم وتاريخ الرخصة المراد نقل ملكيتها. - ادخل رقم هوية المالك القديم وتاريخ الميلاد. - اختر المكتب الهندسي. - ادخل رقم الجوال (المالك الجديد) 9 أرقام ولا يبدأ بصفر. - ارسل الطلب للمكتب الهندسي المحدد. - استكمل بيانات ومرفقات الطلب من المكتب الهندسي وارسال الطلب للبلدية. - تدقيق بيانات الطلب والمرفقات والموافقات من قبل البلدية. - اعتماد الطلب من البلدية وإصدار فاتورة سداد. - يمكنك طباعة الرخصة. اقرأ أيضًا: إصدار رخصة عربة متجوِّلة.. وزارة «الشؤون البلدية» تحدد الشروط تعرّف على أهداف ضوابط اعتماد المخططات السكنية الجديدة

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