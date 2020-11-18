«اتفاقية مساندة» بين الهلال الأحمر ومطار الأمير محمد الدولي

استقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني في مقر الفرع بالهيئة، مدير عام السلامة والعمليات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المهندس حسن أحمد البار، ومدير السلامة وضمان الجودة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المهندس حسن تيسير حبيب؛ وذلك لبحث تطوير سبل التعاون بين الجهازين فيما يخدم منطقة المدينة المنورة ويرتقي بالخدمات المقدمة بأفضل صورة ممكنة.

وقالت هيئة الهلال الأحمر السعودي، في بيان، أنه تم تدعيم الشراكة الفاعلة بين الجهازين الهامين؛ تحقيقًا لمتطلبات الكفاءة والفاعلية كأساسيات الجودة الشاملة في الأعمال والتكامل فيما بينهم، ومناقشة خطة الطوارئ العامة للهيئة فيما يخص خطة طوارئ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي وتوقيع اتفاقية مساندة المطار في حالات الطوارئ، تشتمل على تقديم المساندة اللازمة للمطار والالتزام بجميع المسئوليات المناطة لكل جهة وحضور الاجتماعات المساهمة في التكامل بين المطار والهيئة بمنطقة المدينة المنورة.

حظر اللقاء من مسؤولي الهيئة الدكتور صالح العوفي المدير الطبي بالمنطقة والإخصائي أول سعد الجهني المساعد للشؤون الإسعافية بالمنطقة، وذلك وفق المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي.

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