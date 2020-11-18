المشاركة في المزاد العلني على البضائع المصادر.. «الجمارك» تحدد الشروط

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء ضباء لبيع بضائع منوّعة «سيارات - بضائع» وفقًا لنظام الجمارك الموّحد.

وكتبت الجمارك السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، "تعرّف على حالات بيع الإرساليات التي تتم مصادرتها من قبل #الجمارك_السعودية وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون."

شروط الدخول في المزاد

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، الشروط والمتطلبات الأساسية واللازم التقيد بها للدخول في المزاد، وهي كالتالي:

- إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد ودفع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك.

- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

- يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و (20) يومًا للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

- ضرورة الالتزام بالاحترازات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» حسب توجيهات وزارة الصحة.

مزادات الجمارك

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، أنه وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول الخليج العربية تقوم الجمارك ببيع ما يلي:

1- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي.

2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقُا للمادة 75 من النظام.

3- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.

وبينّت الجمارك السعودية، أنه يحق لها أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت، استنادًا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها.

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