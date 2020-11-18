650 مليون م3 بالسدود ومزارع عسير تعاني شح المياه

رغم وجود 113 سدا في منطقة عسير بكمية تخزين تفوق 650 مليون متر مكعب، أوضح مدير مكتب فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة المهندس عبدالله الويمني، أن أحد أسباب انحصار التسويق الزراعي بالمنطقة هو شح المياه، مما دعا المزارعين للتساؤل عن أسباب نقص المياه.

مناطق مرتفعة

طبقا للأبحاث العلمية فإن منطقة عسير تتميز بالوفرة المطرية إلا أن المنطقة طبيعتها جبلية، مما يؤدي إلى ضياع المياه خلال جريانها من المناطق المرتفعة شديدة الانحدار، كذلك فإن التبخر والتسرب في التربة يؤثران بشكل كبير على مدى الاستفادة من كمية الأمطار السنوية.

كميات التخزين

في الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، يبلغ إجمالي احتياطي المياه الصالحة للاستغلال من السدود نحو 1.6 مليار متر مكعب سنويا، ويوجد 73% من إجمالي المياه الصالحة للاستغلال من السدود في مناطق عسير، ومكة المكرمة وجازان. ويبلغ إجمالي عدد السدود في منطقة عسير 113 سدا بكمية تخزين تفوق 650 مليون متر مكعب تقريبا مما يعكس الثروة المائية الكبيرة التي تختص بها المنطقة، التي تستأثر بثلث احتياطي مياه السدود في المملكة.

استثمار سياحي

في سبيل الاستفادة من المناطق المحيطة بالسدود، طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 9 فرص لاستثمار السدود في منطقة عسير سياحيا وتحويلها لرافد اقتصادي، وتأتي الفرص الاستثمارية لإنشاء مسطحات خضراء في المناطق المحيطة بالسدود، وممشى على الجوانب وإقامة فنادق ومقاهٍ بغرض إثراء التنوع السياحي والاقتصادي وتوفير عدد من فرص العمل للشباب والفتيات.

أهم السدود

هناك العديد من السدود المنتشرة في أنحاء منطقة عسير أهمها سد أبها، وادي الفيض بظهران الجنوب، وادي بدوه بالنماص، وادي ترج في تنومة، وادي عياش في النماص، وادي هرجاب في بيشة، الملك فهد في بيشة، شيبانه في بلقرن، وسد عتود في خميس مشيط.

طاقة تخزينية

بلغ عدد السدود ذات السعة التخزينية أكثر من 10 ملايين متر مكعب 7 سدود، اثنان منها تزيد سعتها التخزينية عن 80 مليون م3، وهما سد أبها وسد الملك فهد بن عبدالعزيز الذي يعد أكبر سدود المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه.

من أسباب ضياع المياه

أبها

وادي الفيض

وادي بدوه

وادي ترج

وادي عياش

وادي هرجاب

الملك فهد

شيبانه

عتود

سدود بعسير

الطبيعة الجبلية للمنطقة

جريان الماء بمناطق شديدة

الانحدار

التبخر

التسرب