السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض: تحديد هوية المتهم بارتكاب مخالفة قطع الأشجار بمحافظة الأفلاج



الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قطع عدد كبير من الأشجار في أحد المواقع بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال - بفضل الله - عن تحديد هوية المتهم بارتكاب هذه المخالفة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه .

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21:20ت م

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