السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يعقد اجتماعه الأول للقطة المعلوماتية



مكة المكرمة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير اليوم, الاجتماع الأول للجنة الإشرافية للمعلومات ومنسقي اللقطة المعلوماتية بالإدارات ومكاتب التعليم برئاسة المساعد للشؤون التعليمية المكلف فايز النفاعي نيابة عن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي.

واستهل الاجتماع بكلمة المساعد للشؤون التعليمية التي أكد فيها على أهمية اكتمال البيانات في نظام نور ودقتها لما له من دور في استخلاص المعلومات والمؤشرات التربوية اللازمة لدعم صنع القرار وإعداد الخطط، مشيداً بالدور الذي تقوم به الإدارات ومكاتب التعليم في سبيل تحقيق لقطة معلوماتية دقيقة وسليمة بإشراف ودعم من إدارة التخطيط والتطوير بتعليم مكة المكرمة.

واستعرض مدير إدارة التخطيط والتطوير مستور الثقفي بعد ذلك دور اللجنة الإشرافية للمعلومات، مقترحاً تكوين لجنة دائمة على مدار العام تشرف على صحة واكتمال المعلومات, كما استعرض مهام كل إدارة ومكتب وفق ما ورد في دليل اللقطة المعلوماتية للعام 1442هـ، مؤكداً على ضرورة التكامل بين الإدارات وتقديم الدعم اللازم للمدارس فيما يخص الملاحظات التي تحتاج إلى معالجة وذلك لإنجاز العمل قبل موعد اللقطة المعلوماتية الوزاري والمحدد بيوم الاثنين 30 نوفمبر من الشهر الجاري, فيما تخلل الاجتماع عدد من المداخلات والاستفسارات المتعلقة بالبيانات وأساليب معالجتها في نظام نور.

وعبر الثقفي عن شكره لمديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم ومنسقي ومنسقات اللقطة المعلوماتية على جهودهم ومتابعتهم المستمرة للتقارير المرسلة لهم من شاشة متابعة العمليات والعمل على حلها.

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20:56ت م

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