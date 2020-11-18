

الجزائر 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 1002 إصابة جديدة بفيروس

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء الفيروس بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم، إلى وفاة 18 شخصاً متأثرين بكوفيد 19 ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2186 وفاة.

وسجلت الوزارة 611 حالة شفاء ليبلغ العدد الإجمالي 45699 حالةً.

// انتهى //

20:47ت م

0226



الجزائر 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 69591 حالةً.وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء الفيروس بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم، إلى وفاة 18 شخصاً متأثرين بكوفيد 19 ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2186 وفاة.وسجلت الوزارة 611 حالة شفاء ليبلغ العدد الإجمالي 45699 حالةً.// انتهى //20:47ت م0226

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 1002 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.