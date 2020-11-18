، "بايدن" يختار 9 من مسؤولي حملته لتولي مناصب رفيعة بالبيت الأبيض ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنهم يحملون وجهات نظر متنوّعة ولديهم التزام بالتصدي للتحديات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، عن اختياره تسعة من كبار مسؤولي حملته الانتخابية لتولي مناصب رفيعة في البيت الأبيض، وذلك في إطار تشكيل فريق إدارته، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتفصيلاً، أوضح بايدن في بيان له إن الولايات المتحدة "تواجه تحديات كبرى، وهم (هؤلاء التسعة) يحملون وجهات نظر متنوّعة ولديهم التزام مشترك بالتصدي لهذه التحديات لإخراج البلاد منها أقوى وأكثر اتحاداً"، حسبما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي".

ويعتزم بايدن تعيين المئات في مناصب في البيت الأبيض في الأشهر المقبلة بينهم مديرة حملته الانتخابية جين أومالي ديلون نائبة لكبير الموظفين.

وستعمل أومالي ديلون البالغة 44 عاماً تحت إمرة رون كلين الذي أعلن بايدن الأسبوع الماضي أنه اختاره لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وأومالي ديلون صاحبة خبرة واسعة في الحملات الانتخابية الرئاسية وقد شاركت في سبع منها، وكانت نائبة مدير حملة الرئيس السابق باراك أوباما في انتخابات 2012.

واختار بايدن مساعد مديرة حملته سيدريك ريتشموند النائب عن ولاية لويزيانا، كبيراً لمستشاريه.

وسيتخلى الديمقراطي المتحدّر من أصول إفريقية والبالغ 47 عاماً عن مقعده النيابي ليتفرّغ لمنصبه الجديد اعتباراً من 20 يناير القادم، موعد تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

كذلك اختار بايدن لهذا المنصب الديمقراطي المخضرم مايك دونيلون الذي هندس إستراتيجية حملته الانتخابية.



وجاء في بيان لكلين أن "الفريق الذي بدأنا بالفعل تشكيله سيمكّننا من التصدي للتحديات التي تواجهها بلادنا منذ اليوم الأول" من عمل الإدارة الجديدة.

كذلك اختار بايدن كبير موظفي السيدة الأولى العتيدة جيل بايدن وكبير مستشاريها، ومستشاره القانوني ومدير عمليات المكتب البيضوي.

يأتي اختيار بايدن لموظفي إدارته في حين لا يزال الرئيس دونالد ترامب على موقفه الرافض الإقرار بالهزيمة في انتخابات الثالث من نوفمبر، وفي توقيت يتواصل فيه امتناع إدارته عن التعاون رسمياً مع فريق بايدن المكلّف تنظيم عملية انتقال السلطة.