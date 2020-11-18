، كلية الاتصالات بالرياض تكرم المتفوقين علميًا ،

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كرّمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض اليوم, المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440 - 1441هـ.
حيث قدم وكيلا الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي التهنئة للمتدربين المتفوقين على تفوقهم العلمي وتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية, وسلماهما الدروع والشهادات والمكافآت المالية، منوهين باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.
يذكر أن عدد المتدربين المتفوقين بالكلية سبعة متفوقين وهم كل من:
عمر صالح الزغيبي
عبدالعزيز موسى الزهراني
محمد موسى الزهراني
سعد ممدوح العتيبي
حمدان ماجد الكليب
وليد غرم علي الغامدي
فيصل مبارك القحطاني.
كلية الاتصالات بالرياض تكرم المتفوقين علميًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-17
كرّمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض اليوم, المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440 - 1441هـ.
حيث قدم وكيلا الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي التهنئة للمتدربين المتفوقين على تفوقهم العلمي وتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية, وسلماهما الدروع والشهادات والمكافآت المالية، منوهين باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.
يذكر أن عدد المتدربين المتفوقين بالكلية سبعة متفوقين وهم كل من:
عمر صالح الزغيبي
عبدالعزيز موسى الزهراني
محمد موسى الزهراني
سعد ممدوح العتيبي
حمدان ماجد الكليب
وليد غرم علي الغامدي
فيصل مبارك القحطاني.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
11:49 PM
تسليمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية
كرّمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض اليوم, المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440 - 1441هـ.
حيث قدم وكيلا الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي التهنئة للمتدربين المتفوقين على تفوقهم العلمي وتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية, وسلماهما الدروع والشهادات والمكافآت المالية، منوهين باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.
يذكر أن عدد المتدربين المتفوقين بالكلية سبعة متفوقين وهم كل من:
عمر صالح الزغيبي
عبدالعزيز موسى الزهراني
محمد موسى الزهراني
سعد ممدوح العتيبي
حمدان ماجد الكليب
وليد غرم علي الغامدي
فيصل مبارك القحطاني.
، كلية الاتصالات بالرياض تكرم المتفوقين علميًا ،
المصدر : الخليج 365
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