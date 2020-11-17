نيكولاي ملادينوف.. "الأقرب" لقيادة البعثة الأممية بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت مصادر دبلوماسية تعيين المبعوث الأممي الحالي للشرق الأوسط، البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا جديدا لليبيا خلفا لغسان سلامة.

كان آخر مبعوثي الأمم المتحدة في ليبيا هو اللبناني غسان سلامة الذي استقال في أوائل مارس/ آذار لأسباب صحية.

ومنذ ذلك الحين، تولت نائبته الأمريكية ستيفاني ويليامز المنصب بالإنابة وتوصلت مؤخرا إلى اتفاق لإجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتأتي توقعات تعيين نيكولاي ملادينوف كوسيط الأمم المتحدة الجديد في ليبيا بعد تخلي أفريقيا عن المنصب وأكثر من ثمانية أشهر من الانقسامات في مجلس الأمن.

وقال دبلوماسي، لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته، الثلاثاء،: "أفريقيا لم تعد تعطل هذا التعيين".

وأضاف دبلوماسي آخر أنه يتوقع أن يعين نيكولاي ملادينوف رسميا في المنصب كجزء من "حزمة" تعيينات بعضها يتولاها أفارقة.

بدورها، تنتظر البعثة السياسية الجديدة للأمم المتحدة في السودان التي تم تشكيلها في يونيو/حزيران تعيين مسؤول لها.

وينبغي تغيير مسؤولي بعثات السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة، في مالي على سبيل المثال، بعد أن شارفت مهامهم على الانتهاء.

وملادينوف هو مبعوث للشرق الأوسط منذ عام 2015، وخلال مهمته، واجه العديد من التحديات وفترات من التوتر بين غزة وإسرائيل وتسارع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة.



وأجرى مناقشات عديدة مع مصر لتجنب التصعيد بين غزة وإسرائيل ولم تنشب حرب بين الطرفين في عهده.