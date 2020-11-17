إصابة وزيرة الأسرة التركية بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرد سلجوق، الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاء إعلان الوزيرة سلجوق، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".



وقالت الوزيرة، إن نتيجة المسحة التي أجريت لها في وقت سابق، الثلاثاء، جاءت إيجابية، مضيفة: "الحمد لله أن حالتي العامة جيدة، نواصل علاجي في المنزل".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التركية، عبر موقعها الرسمي، تسجيل 3819 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 الأخيرة، و103 وفيات، فضلا عن تعافي 2688 حالة.

وبلغ عدد الإصابات منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، 421413 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 11704، وتم تسجيل 359063 حالة شفاء.