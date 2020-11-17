زيارة أردوغان لقبرص.. 6 طائرات "تحلق" بغضب المعارضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، الزيارة التي أجرها الرئيس، رجب طيب أردوغان، لجزيرة قبرص، الإثنين

وشارك في الزيارة حليف أردوغان، دولت باهجه لي، زعيم حزب، الحركة القومية، وسط حالة "البذخ".

ولفت زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، لا سيما أن الرئيس والوفد المرافق له توجهوا بست طائرات.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه بالبرلمان.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، قال قليجدار أوغلو "ذهب أردوغان وباهجه إلى شمال قبرص، الإثنين، هم لم يقولوا إنهم ذهبوا من أجل احتفالات عيد الجمهورية، وإنما قالوا إنهم ذاهبون لنزهة".

وأضاف قائلا "حسنًا، كيف ذهبوا؟ ذهبوا بعدة طائرات، واحدة لأردوغان، وواحدة لباهجه، وواحدة للوفد، وواحدة لوزير الخارجية، وطائرتان للحراسة، نعم ذهبوا بهذا العدد من الطائرات".

وتابع زعيم المعارضة قائلا "ست طائرات من أجل زيارة واحدة في ظل أوضاع اقتصادية متردية، فأين تقشف الحكومة رغم أن هناك الملايين من البشر يأكلون من بقايا الأسواق في هذا البلد؟".

واستطرد سائلا نظام أردوغان "ألا يخطر ببالكم هؤلاء الملايين المغلوبين على أمرهم؟".

والسبت الماضي، أكدت قبرص، ، أن زيارة الرئيس التركي إلى جزيرة قبرص ا، استفزاز غير مسبوق، وانتهاك كامل لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، إن تواجد أردوغان في جزيرة شمال قبرص بدعوى الاحتفال بالذكرى الـ 37 للإعلان غير الشرعي والأحادي الجانب للاستقلال من جانب القبارصة الأتراك، وكذا زيارته لمدينة فاماجوستا المطوقة بالأسوار، يمثلان استفزازا غير مسبوق، وانتهاكا كاملا لقراري مجلس الأمن الدولي برقمي550 و 789.

الأوضاع الاقتصادية

وتعهد قليجدار أوغلو ببذل حزبه المزيد من الجهود "لابتكار حلول لإجراء إصلاحات في الاقتصاد والنظام القضائي في ظل توقف النظام الحاكم عن ابتكار أو إيجاد أية حلول للأوضاع التي تشهدها البلاد"

وأردف قائلا "لقد بات لدينا 10 ملايين و287 ألف عاطل عن العمل، نعم كسرنا الرقم القياسي للبطالة في تاريخ الجمهورية التركية، فضلا عن معدلات تضخم غير مسبوقة، وانهيار لقيمة العملة مقابل العملات الأجنبية، في ظل وجود النظام الحاكم".

تعهدات بإعادة النظام البرلماني

على الصعيد نفسه، تعهد حزبا “الخير” بزعامة، ميرال أكشينار، و”المستقبل” بزعامة، أحمد داود أوغلو، المعارضين، بالعمل معًا لإعادة العمل بالنظام البرلماني بدلًا من النظام الرئاسي المعمول به في البلاد منذ أكثر من عامين.

جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها أكشينار وداود أوغلو خلال زيارة أجرها الأخير لمقر حزب الأولى، الثلاثاء، حيث تناقشا حول مقترح حزب المستقبل المسمى بـ"النظام البرلماني" المعزز، وفق ما ذكرته صحيفة "يني جاغ" المعارضة.

وخلال اللقاء أوضح داود أوغلو، أن "الرئيس أقر الآن بوجود أزمات في الاقتصاد والقانون والديمقراطية، وهذا يعني في الوقت نفسه أن النظام الرئاسي الذي طبق قبل أكثر من عامين أفلس”.

وتابع قائلا "النظام الرئاسي القائم، والنظام البرلماني المطبق في الماضي أصبحا مشوهين، لذلك اقترح نظاما برلمانيا يتسم بالشفافية والوضوح والانفتاح".

أما أكشينار فقالت إن "رئيس حزب المستقبل قدم دراسات لإلغاء النظام الحالي، وننظر معا للنقاط المشتركة، والنقاط التي يمكن المساومة عليها، للوصول إلى نظام برلماني معزز".