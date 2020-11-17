تعقيباً على ما نشرته الخليج 365.. بلدية بني عمرو: منتزه الشفا ضمن مشاريع المشهد الحضري

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جدة - خالد شويل - أوضح رئيس بلدية بني عمرو المهندس عبدالهادي المسردي، لـ«الخليج 365»، أن البلدية سبق أن قامت باستكمال أعمال فتح وتوسعة وسفلتة طريق منتزه شفا بني عمرو، بدءًا من عام 1432، وتم الانتهاء من الأعمال في عام 1436هـ.
وأضاف المسردي أنه نظرا لأهمية الموقع من جميع النواحي، فقد وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بإدراج شفا بني عمرو ضمن مشاريع المشهد الحضري، وتحت إشرافه، مشيرا إلى أنه تم إعداد الدراسات اللازمة والتصاميم للمشروع وبانتظار الاعتمادات المالية للتنفيذ، مع العلم بأن الموقع مسلم لوزارة البيئة والمياه والزراعة وتحت إشرافها التام، والبلدية قائمة على نظافته دوريا.
وكانت «الخليج 365» قد نشرت في عددها الصادر يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر الماضي، تقريرا عن الخدمات التي يفتقر إليها المنتزه بعنوان: «شفا بني عمرو.. منتزه الظلام والخدمات المنسية».
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