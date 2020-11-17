شكرا لقرائتكم خبر عن «سلام» يدفع بـ60 شاباً وفتاة لتعزيز التواصل العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احتفى مشروع «سلام» للتواصل الحضاري، اليوم (الثلاثاء)، بتخريج 60 شاباً وفتاة يمثلون الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات المشرف العام على المشروع فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، بحضور الخريجين، وعبر المنصات الإلكترونية.

وألقى المدير التنفيذي لمشروع «سلام» للتواصل الحضاري الدكتور فهد السلطان الكلمة الافتتاحية للحفل، متقدماً بالتهنئة لكافة الخريجين على جهودهم المبذولة وتحديهم ظروف جائحة كورونا، وتصميمهم على إكمال البرنامج رغم العقبات.

وعُرض خلال الحفل فيلم تعريفي عن برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، استعرض جميع مراحل البرنامج والتحديات التي مر بها بسبب جائحة كورونا.

ألقى كلمة الخريجين الشابة الجوهرة العنقري، والشاب عبدالله الأحمد، نيابةً عن زملائهم الـ60، وتحدثا عن دور القيادات الشابة للتواصل العالمي الذي سيبدأ بتخرجهم، وأهمية استكمال المبادرات وتعزيز الحضور الرائد للوطن في أذهان العالم.