الملك سلمان.. كلمات خالدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مرحلة صعبة

«إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.»

من كلمته للمواطنين والمقيمين، مارس 2020

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