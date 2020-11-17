الملك سلمان.. كلمات خالدة

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«إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.»من كلمته للمواطنين والمقيمين، مارس 2020
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