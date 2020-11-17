خادم الحرمين يتلقى تهنئة أمير الكويت بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تهنئة من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم.

وأشاد أمير الكويت برسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين، معبرا عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في هذا العهد الميمون من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات، سائلا المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين تهنئة ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، سائلا المولى أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، ويحقق للمملكة الرقي والازدهار.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين تهنئة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بهذه المناسبة.

من ناحية أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين، سلطان عمان، هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة المغربية، محمد السادس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان، في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية لاتفيا، إيجيلس ليفيتس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، سلطان عمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.