شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ عمان باليوم الوطني والمغرب ولاتفيا بالاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلطان عمان، هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة المغربية، محمد السادس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية لاتفيا، إيجيلس ليفيتس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، سلطان عمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.