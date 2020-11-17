، اليامي لـ"الخليج 365": مشاعرنا تجعلنا جميعاً نحس بالغبطة ونحن نعرف موقعنا بين الأمم ،

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أكد مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، أخصائي أول "مبارك بن راشد اليامي" أنهُ وبعد أعوامٍ ست من حكم الراشد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، شهدنا فيها ازدهاراً ونهضة من كل النواحي الحياتية والمجتمعية في المملكة العربية السعودية.
وقدم من خلال "الخليج 365" رسالة ملؤها الفخر والشكر والاعتزاز لخادم الحرمين الشريفين قال فيها: "أنت بشخصيتك الوقورة قد حملت المسؤولية الوطنية الثقيلة على عاتقك فكنت لها أهلاً، وتمكنت من تجاوز كل العقبات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي أرهقت العالم.
لكنك بقيت خلالها نعم القائد الصامد المسؤول الذي حمِلَ المملكة برفق إلى بر النمو والمستقبل الواعد.
وأضاف "اليامي": إنّا وإن كنا نتحدث اليوم وفي هذه الذكرى الغالية بمشاعر المواطن المحب لوطنه وقيادته لنشعر أنا لسنا وحدنا من يملك هذه المشاعر، فأثر القيادة لملكٍ حكيم ترجمت مشاعر كل مواطن يرى في مليكنا القدوة وسحر القيادة، وفي مملكتنا المثل الأعلى والتميز والريادة وهي مشاعر تجعلنا جميعاً نحس بالغبطة ونحن نعرف موقعنا بين الأمم ونحرص أن نظل كذلك دوماً بتلاحمنا، وولائنا مليكنا وحكومتنا حصناً منيعاً ضد من تغيظه هذه القصة العظيمة لنجاح دولة وملك وشعب ووطن.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 11:55 PM
توجه برسالة للقيادة في الذكرى السادسة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكماليامي لـ"الخليج 365": مشاعرنا تجعلنا جميعاً نحس بالغبطة ونحن نعرف موقعنا بين الأمم
أكد مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، أخصائي أول "مبارك بن راشد اليامي" أنهُ وبعد أعوامٍ ست من حكم الراشد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، شهدنا فيها ازدهاراً ونهضة من كل النواحي الحياتية والمجتمعية في المملكة العربية السعودية.
وقدم من خلال "الخليج 365" رسالة ملؤها الفخر والشكر والاعتزاز لخادم الحرمين الشريفين قال فيها: "أنت بشخصيتك الوقورة قد حملت المسؤولية الوطنية الثقيلة على عاتقك فكنت لها أهلاً، وتمكنت من تجاوز كل العقبات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي أرهقت العالم.
لكنك بقيت خلالها نعم القائد الصامد المسؤول الذي حمِلَ المملكة برفق إلى بر النمو والمستقبل الواعد.
وأضاف "اليامي": إنّا وإن كنا نتحدث اليوم وفي هذه الذكرى الغالية بمشاعر المواطن المحب لوطنه وقيادته لنشعر أنا لسنا وحدنا من يملك هذه المشاعر، فأثر القيادة لملكٍ حكيم ترجمت مشاعر كل مواطن يرى في مليكنا القدوة وسحر القيادة، وفي مملكتنا المثل الأعلى والتميز والريادة وهي مشاعر تجعلنا جميعاً نحس بالغبطة ونحن نعرف موقعنا بين الأمم ونحرص أن نظل كذلك دوماً بتلاحمنا، وولائنا مليكنا وحكومتنا حصناً منيعاً ضد من تغيظه هذه القصة العظيمة لنجاح دولة وملك وشعب ووطن.
، اليامي لـ"الخليج 365": مشاعرنا تجعلنا جميعاً نحس بالغبطة ونحن نعرف موقعنا بين الأمم ،
المصدر : الخليج 365
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