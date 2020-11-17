، "المديفر" يبحث مع "مليقروم" النموذج الأفضل لطرح مواقع تعدينية متميزة في مزادات عالمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحقيقاً لمستهدفات "رؤية 2030" وتعظيم القيمة الكلية للثروة المعدنية

عقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع رئيس مجلس إدارة شركة "أوكشن أوميكس"، السيد بول ميلقروم، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام ٢٠٢٠ عن عمله في نظرية المزادات، وتعد واحدة من الشركات العاملة في مجال المزادات العالمية.

حضر الاجتماع الذي عُقد لمناقشة عمل نموذج لطرح بعض المواقع التعدينية المتميزة في المملكة في مزادات عالمية، عدد من قادة شؤون التعدين بالوزارة.

تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بمجال المزادات، خاصة ما يتعلق منها بالقطاع التعديني، حيث حدد النظام الجديد للاستثمار التعديني تخصيص مواقع الخليج 365 وأن تم اكتشافها لتطرح في منافسات.

واستعرض المهندس خالد المديفر عدداً من التحديات التي تخص المواقع التعدينية وصعوبة حصر مكامن المنافسة فيها؛ لما لها من طابع خاص يصعب معه تقييم محتواها الجيولوجي، كما تطرق إلى وجود أهداف ذات طابع اقتصادي واجتماعي تنموي، إضافة إلى الأهداف المالية.

وأكد "المديفر" أن تلك الخطوة، وغيرها من الخطوات التطويرية في قطاع التعدين، تأتي من ضمن الجهود المستمرة لتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين ضمن مستهدفات رؤية 2030. وتعد امتداداً لما توليه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، من أهمية لتنفيذ مبادرات الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين ومستهدفاتها؛ بما في ذلك خلق فرص استثمارية متنوعة في كافة سلاسل القيمة المضافة وفي مختلف المعادن.

من جانبهم، قدم ممثلو شركة "أوكشن أوميكس"، التي أشرفت على عدة مزادات عالمية معقدة تستهدف تحقيق الكثير من الأهداف إضافة للأهداف المالية، عرضاً تناولوا فيه عدداً من الخدمات والخبرات التي قد تشكل، في المستقبل، مجالات تعاون بين الشركة وقطاع التعدين في المملكة.

يذكر أن من الخطط التي تعمل عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية هو إطلاق عدة مزادات على مواقع تم استكشافها سابقاً، ويتم العمل على زيادة المعلومات عنها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ ليتم التنافس عليها منقبل الشركات العاملة في ذلك القطاع بهدف استغلال مواردها التعدينية.

ولهذا الغرض تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية حالياً، ممثلة بشؤون التعدين وهيئة المساحة الجيولوجية، بتنفيذ أعمال استكشاف إضافية لتقييم المعلومات المتوفرة لثلاثة مواقع من قبل فرق جيولوجية متخصصة لعمل مزادات عالمية عليها.

ومن أجل ضمان حصول المملكة على أعلى قيمة مالية واقتصادية للمواقع المقرر طرحها في المزاد، وتجهيز كافة الأسس الاقتصادية ذات العلاقة بذلك الطرح وتحقيق الشفافية المطلوبة، يتم حالياً، كما هو الحال مع شركة "أوكشن أوميكس"، التواصل مع عدد من الشركات الأخرى التي تتمتع بخبرة طويلة ومعروفة في مجال المزادات لاكتشاف إمكانياتها ومدى استعدادها لتقديم الدعم المطلوب لتصميم أفضل النماذج التنافسية لذلك المزادات.

