- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يقيم المجلس البلدي بالرياض حفلاً تكريميًا لأصدقاء المجلس البلدي في لجانه الدائمة ونطاق الدوائر البلدية، في مسرح إدارة التشغيل والصيانة لأمانة الرياض بحي الملز، والذي يأتي تتويجًا للبرنامج الذي انطلق قبل عامين تقريبًا، والهادف إلى تفعيل دور المواطن في مراقبة الرقابة على الخدمات البلدية.
ويتناول البرنامج رفع واقع الأحياء من خلال عيون متابعة ومجتهدة لمجريات الخدمات البلدية، وسيتم تكريم أصدقاء المجلس الذين أظهروا نشاطًا عاليًا ومشاركة ممتدة في اللقاءات، والجولات الميدانية للمجلس، إضافة إلى تقديمهم لعدد المبادرات والمقترحات.
ويعقد المجلس عقب الحفل التكريمي لقاءً خاصًا مع الإعلاميين يتم فيه اطلاعهم على خطة المجلس التشغيلية، إضافة إلى أعمال المجلس البلدي ومبادراته خلال الفترة الماضية، والاستماع إلى أسئلة واستفسارات الإعلاميين حيالها إضافة إلى كل ما يخص الشأن البلدي بمدينة الرياض.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 11:40 PM
تفعيلاً لدور المواطن في متابعة الرقابة على الخدمات البلدية"بلدي الرياض" يكرّم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين
يقيم المجلس البلدي بالرياض حفلاً تكريميًا لأصدقاء المجلس البلدي في لجانه الدائمة ونطاق الدوائر البلدية، في مسرح إدارة التشغيل والصيانة لأمانة الرياض بحي الملز، والذي يأتي تتويجًا للبرنامج الذي انطلق قبل عامين تقريبًا، والهادف إلى تفعيل دور المواطن في مراقبة الرقابة على الخدمات البلدية.
ويتناول البرنامج رفع واقع الأحياء من خلال عيون متابعة ومجتهدة لمجريات الخدمات البلدية، وسيتم تكريم أصدقاء المجلس الذين أظهروا نشاطًا عاليًا ومشاركة ممتدة في اللقاءات، والجولات الميدانية للمجلس، إضافة إلى تقديمهم لعدد المبادرات والمقترحات.
ويعقد المجلس عقب الحفل التكريمي لقاءً خاصًا مع الإعلاميين يتم فيه اطلاعهم على خطة المجلس التشغيلية، إضافة إلى أعمال المجلس البلدي ومبادراته خلال الفترة الماضية، والاستماع إلى أسئلة واستفسارات الإعلاميين حيالها إضافة إلى كل ما يخص الشأن البلدي بمدينة الرياض.
، "بلدي الرياض" يكرّم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بلدي الرياض" يكرّم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.