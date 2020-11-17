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كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى استهداف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران، مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين.
وتفصيلاً، ذكر مراسل سكاي نيوز عربية أن 5 صواريخ استهدفت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية.
وفعّلت السفارة الأميركية في بغداد، منظومة "سيرام" الدفاعية لصد الصواريخ.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 11:38 PM
مصادر بـ"البنتاجون" قالت إن مصدرها تنظيمات موالية لإيراناستهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ وإصابة 3 مدنيين
كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى استهداف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران، مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين.
وتفصيلاً، ذكر مراسل سكاي نيوز عربية أن 5 صواريخ استهدفت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية.
وفعّلت السفارة الأميركية في بغداد، منظومة "سيرام" الدفاعية لصد الصواريخ.
، استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ وإصابة 3 مدنيين ،
المصدر : الخليج 365
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