شكرا لمتابعة خبر عن مربو مواشٍ: نضمن انخفاض أسعار الأغنام إلى أقل من 800 ريال في حالة واحدة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال سعود الهفتاء، المهتم بمجال تنمية الثروة الحيوانية، إن ارتفاع أسعار الأغنام في الآونة الأخيرة يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، وبالأخص الشعير.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لـ"الراصد" إنه يحدث تلاعبا من قبل بعض المزارع التي يسيطر عليها الأجانب.

وأكد على أن ارتفاع أسعار الأعلاف دون مبرر واضح يُعد من الأسباب الرئيسية لعزوف بعض العاملين عن الاستمرار في هذا النشاط؛ لذلك ترك عدد كبير هذا المجال.

وأوضح أن هناك حالة واحدة لخفض أسعار الأغنام إلى أقل من 800 ريال، وهي إن يتم خفض سعر الشعير إلى 20 ريالا للكيس، مؤكدًا أن ذلك سيتسبب في كثرة المربين والاهتمام بالأغنام، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى انخفاض السعر.