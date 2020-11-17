شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تغيير تعرفة أسعار الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تردّد خلال الأيام الماضية، أنباء عن تغيير جديد في تعرفة أسعار الكهرباء. تردّد خلال الأيام الماضية، أنباء عن تغيير جديد في تعرفة أسعار الكهرباء. وتبيّن أن الصورة المتداولة هي من إحدى صفحات وثيقة التوازن المالي التي نشرت عام 2016 لربط الأسعار بالسعر المرجعي وبها أسعار توضيحية فقط، وأن الأنباء المتداولة غير صحيحة.

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة تغيير تعرفة أسعار الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.