بالفيديو.. الضباب يُعانق سماء الزلفي في مشهد مهيب

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثّق مقطع فيديو، لحظة مهيبة للضباب الذي عانق سماء الزلفي اليوم الثلاثاء. وثّق مقطع فيديو، لحظة مهيبة للضباب الذي عانق سماء الزلفي اليوم الثلاثاء. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية، على الرياض.

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