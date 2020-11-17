شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سلطان بن سعود:" الإبل أفضل اقتصاديًا من العقار (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):كشف نائب المنظمة الدولية للإبل، الأمير سلطان بن سعود، أن الإبل أفضل اقتصاديًا من العقار.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "ياهلا"، أن "الإبل دائمًا في ركود وأسعارها ما نزلت منذ 28 عامًا، ولكنها في طلوع".
وتابع:" جت كوارث وتم اتهام الإبل بـ (كورونا) وكانوا يقولون في الخارج لازم نبيد الإبل، وفي عز هذه الأزمة كانت تشترى بالأربعة والخمسة مليون".
وأردف:" أتوقع أن يكون سعر الفحل عشر وخمسة عشر مليون، ولا أستغرب من ذلك".
واستطرد:" بكرة لو أسمع العشرين والثلاثين ماني مستغربها، لأن الإبل أصبحت فرصة اقتصادية واستثمارية نادرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير سلطان بن سعود:" الإبل أفضل اقتصاديًا من العقار (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.