شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سلطان بن سعود:" الإبل أفضل اقتصاديًا من العقار (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف نائب المنظمة الدولية للإبل، الأمير سلطان بن سعود، أن الإبل أفضل اقتصاديًا من العقار.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "ياهلا"، أن "الإبل دائمًا في ركود وأسعارها ما نزلت منذ 28 عامًا، ولكنها في طلوع".

وتابع:" جت كوارث وتم اتهام الإبل بـ (كورونا) وكانوا يقولون في الخارج لازم نبيد الإبل، وفي عز هذه الأزمة كانت تشترى بالأربعة والخمسة مليون".

وأردف:" أتوقع أن يكون سعر الفحل عشر وخمسة عشر مليون، ولا أستغرب من ذلك".

واستطرد:" بكرة لو أسمع العشرين والثلاثين ماني مستغربها، لأن الإبل أصبحت فرصة اقتصادية واستثمارية نادرة".