شاهد.. شارع البطحاء في الرياض كما لم تراه من قبل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو نادر اكتظاظ شارع البطحاء في الرياض بالسيارات والمارة وذلك عام 1964. وثق مقطع فيديو نادر اكتظاظ شارع البطحاء في الرياض بالسيارات والمارة وذلك عام 1964. وأظهر الفيديو الذي تم توثيقه نهارا مباني شاهقة تتناثر على جانبي الطريق ، كما أبان عدد من المواطنين أثناء تفاديهم السيارات لعبور الطريق الذي بدا ينبض بالحركة والنشاط. وظهر خلال الفيديو أحد رجال الأمن الذي بدا أنه يباشر مهام عمله لتنظيم حركة السيارات.

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