السعودية : تسجيل 362 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي الإصابات الى 353918 إصابة، منذ بدء انتشار الفيروس.

كما وأعلنت عن تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في نفس المدة، ليصل اجمالي أعداد الوفيات الى 5692 حالة.

وتشير إحصائية اليوم إلى استقرار نسبي في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية بعد أن بلغ يوم 14 نوفمبر 349 حالة، وفي 15 نوفمبر 305، وفي 16 نوفمبر 301.

يُشار بأن الوزارة أعلنت أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 341104 أشخاص، بعد تسجيل 436 حالة شفاء جديدة. وفق روسيا اليوم