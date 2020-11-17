جمعية إحسان للإسكان بتبوك توقع اتفاقية مع وزارة الإسكان

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‏وقعت اليوم الثلاثاء ‎جمعية إحسان للإسكان بتبوك ممثلة برئيس مجلس إدارتها الأستاذ / محمد مرزوق البلوي إتفاقية إطارية مع فرع ‎وزارة الإسكان بتبوك ، وذلك من أجل تفعيل برامج الإسكان ، و دعم الأسر الضمانية في التنمية بمنطقة ‎تبوك حيث تعد جمعية إحسان للإسكان هي أول جمعية إسكان متخصصه بمنطقة تبوك .





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