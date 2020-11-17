الدفاعات الجوية للتحالف تدمر صاروخًا حوثيًا من نوع «سام 6»

أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير دفاع جوي معادٍ تابع للميليشيات الحوثية، مشيرة إلى أنه من نوع «سام 6».
وكشفت الإخبارية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، عن أن قوات التحالف نجحت في تدمير دفاع جوي معادٍ تابع للحوثيين من نوع «سام 6».
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