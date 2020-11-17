معالجة «فاقد المهاري» بالمقررات تدفع وزارة التعليم لإصدار تعميم للمدارس

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع المدارس (الحكومية والأهلية)، في إدارة الإشراف التربوي في قسم الصفوف الأولية؛ لدعم عمليات التعليم والتعلم.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن التعميم صدر بسبب معالجة الفاقد المهاري في جميع المقررات للصفوف الأولية مدعمة بأنشطة إثرائية وتقويمية؛ لقياس الناتج التعليمي بناء على المهارات المستهدفة.

وطالبت الوزارة بحث معلمي الصفوف الأولية على الاستفادة من الملفات وتدريب الطلاب؛ لمعالجة الفاقد المهاري في المقررات الدراسية ومتابعة ذلك من مشرفي ومشرفات قسم الصفوف الأولية.

ويشمل الفاقد المهاري، عدم إتقان الطالب مهارة أو أكثر من مهارات المنهج الدراسي، كالقراءة أو الكتابة الإملائية، أو الرسم الكتابي، وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرر تطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ ما يحقق النمو المعرفي للطلاب وتحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب وحل مشكلة الفاقد المهاري لبعض المهارات عند الطلاب.

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