الملك وولى العهد يهنئان «ساندو» بفوزها برئاسة جمهورية مولدوفا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى مايا ساندو، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا، وأعرب الملك، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى مايا ساندو، بذات المناسبة، أعرب خلالها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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