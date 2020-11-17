«الزعاق» يعلِّق على سمات موسم العقارب وفوارق أمطار الشتاء والصيف

أوضح انخفاض درجة الحرارة بالوسم أحيانًا..
حدد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، الفوارق بين الأمطار الشتوية والصيفية.
وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إننا ما زلنا بأمطار الصيف، أما أمطار الشتاء؛ فتبدأ مع دخول موسم المربعانية والشبط أول موسم العقارب، مشيرًا إلى أن الأمطار الصيفية بها سحب خاصة وركامية وتكون حباتها كبيرة وتحتوي أحيانا على حبات بَرَد أحيانًا، بينما سحب أمطار الشتاء تكون «منفرشة» وعامة وحباتها صغيرة.
واستكمل عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، تأخذ الأمطار آخر موسم العقارب والحميمين والوسم وسهيل، صفات الأمطار الصيفية، أما بموسم الشبط فتأخذ صفات الأمطار الشتوية، وأحيانا تنخفض درجة الحرارة بالوسم وتأخذ صفات الأمطار الشتوية.
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