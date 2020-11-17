«بمواد صديقة للبيئة».. تعقيم متواصل بالمسجد الحرام على مدار الساعة

تباشر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تعقيم الحرمين الشريفين ومرافقهما كافة على مدار الساعة، وذلك ضمن جهودها الاحترازية والوقائية؛ لبقاء بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري أنه ضمن حملة (معًا محترزون) قامت الإدارة وبتضافر الجهود بين كوادرها البشرية من موظفين وعاملين بتكثيف عمليات تعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة، مع تعقيم عامة المكاتب الإدارية ومكتبة المسجد الحرام على مدار الساعة.

وأكد «السويهري» بأن التعقيم مستمر على مدار ٢٤ ساعة، وأن المواد المستخدمة صديقة للبيئة وغير ضارة، لذلك لا يتم إغلاق المواقع وقت التعقيم؛ حيث يبلغ عدد العمال ٤٥٠ عاملًا، مختصين للتعقيم، مستخدمين أكثر من ٤٥٠٠ لتر يوميًا من المعقمات؛ بهدف أن يكون البيت العتيق مكانًا معقمًا في ظل مضاعفة الجهود والتنسيق التام بين الرئاسة وكل القطاعات الحكومية المرتبطة بخدمة بيت الله الحرام وضيوفه، وتسخير كل الإمكانيات لخدمتهم.

واختتم، بأن تلك الخدمات والجهود تأتي بإشراف من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، بتوفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

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