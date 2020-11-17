جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه

حددت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض هوية المتهم بارتكاب مخالفة قطع الأشجار بمحافظة الأفلاج. وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قطع عدد كبير من الأشجار بأحد المواقع بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم بارتكاب هذه المخالفة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه.

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد هوية المتهم بقطع «أشجار الأفلاج».. وشرطة الرياض تتعقبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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