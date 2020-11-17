التسجيل في البوابة الوطنية للعمل.. «هدف» يحدد الشروط

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إجراءات وشروط التسجيل في البوابة الوطنية للعمل للاستفادة من خدماتها.

وأوضح صندوق «هدف»، أن البوابة الوطنية للعمل «طاقات»" تعد إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية وبدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، توفر منصة الكترونية شاملة لسوق العمل في السعودية بشقيه العام والخاص ومزودي خدمات التوظيف.

وكشف «هدف»" أن البوابة الوطنية تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتتيح تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة في سوق العمل السعودي والمساهمة بعرض الفرص الوظيفية بشكل عادل للجميع.

الخدمات التي توفرها

وبينّ صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن البوابة الوطنية للعمل تضم عدد من الخدمات والإدارات وذلك على النجو التالي :

أولًا : إدارة السير الذاتية وتوفر الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص السير الذاتية في البوابة من:

- بناء السير الذاتية وتحديثها.

- تنبيهات آلية لاستكمال السير الذاتية.

- آليات توثيق السير الذاتية مع المؤهلات العلمية والخبرات العملية

- طباعة السير الذاتية من البوابة.

ثانيًا : إدارة التقديم على الوظائف وتضم كل ما يتعلق بالتقديم على الوظائف إلكتروني في البوابة من:

- إدارة عمليات التقديم على الوظائف.

- إرسال واستقبال دعوات التقديم على الوظائف.

- إرسال واستقبال العروض الوظيفية.

- تفضيل الوظائف المعروضة.

ثالثًا : إدارة الإعلان الوظيفي، وتمكن صاحب العمل من إدارة الإعلانات الوظيفية إلكترونيا من حيث:

- سهولة انشاء ونشر الإعلان الوظيفي ومع إمكانية التعديل.

- البحث في الإعلانات الوظيفية للباحثين عن العمل.

- التواصل المباشر بين صاحب العمل والمرشحين على الإعلان الوظيفي.

- الموائمة الالكترونية بين الكوادر المرشحة والوظائف المعلنة.

- إنشاء الإعلانات الوظيفية على برنامج تمهير «التدريب على راس العمل».

رابعًا : إدارة خدمات العملاء وتضم كل ما يتعلق خدمات العملاء في البوابة من:

- تقديم الاعتراضات ورفع شكاوى.

- التواصل وتقديم الاستفسارات والمقترحات.

- تواصل عن طريق مراكز الاتصال.

خامسًا : إدارة الاستفادة من البرامج، وتمكن مستفيدي البوابة من خدمات برامج البوابة إلكترونيا من حيث:

- استعراض البرامج والتقديم عليها.

- التحقق من أهلية المتقدمين على البرامج.

- صرف المستحقات المالية لمستفيدين البرامج.

- المخالفات والإنذارات.

سادسًا : إدارة خدمات التدريب، وتمكن مستفيدي البوابة من خدمات التدريب إلكترونيا من حيث:

- الاستفادة من دورات موقع دروب الالكتروني.

- الاستفادة من برنامج تمهير «التدريب على رأس العمل».

- إنشاء الإعلانات الوظيفية على برنامج تمهير.

آلية التسجيل في البوابة

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الخطوات الأساسية اللازم القيام بها وإتباعها للاستفادة من الخدمة وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

- الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل ثم اختيار تسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد.

- ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة (بك) للدخول على نظام أبشر.

- ادخال رمز التأكيد المرسل.

- التحقق من الرمز المرسل.

- اختيار إحدى الخدمات المتاحة للمستفيد.

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