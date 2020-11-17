خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس مالي في وفاة «توماني توريه»

برقيتان: «تلقينا النبأ ببالغ الأسى والحزن»..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى «باه انداو» الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي أمادو توماني توريه. وقال الملك: تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي «أمادو توماني توريه»، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد خالص العزاء والمواساة، لندعو له بالرحمة والمغفرة. كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس مالي الانتقالي في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي، وقال: «تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي أمادو توماني توريه، وإنني إذ أبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، لأدعو له بالرحمة والمغفرة».

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