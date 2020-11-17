تشمل الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
حظرت النيابة العامة، إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبل الجهات المختصة في الدولة كمُنظمات إرهابية، مشيرة إلى أن عقوبة تلك التهمة تصل إلى الحبس 10 سنوات أو الغرامة 5 ملايين ريال.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «يُحظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المُصنفة من قِبل الجهات المُختصة في الدولة كمُنظمات إرهابية كما يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت».
وأضاف: «يحظر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية».
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبات هي: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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كانت هذه تفاصيل خبر عقوبة إنشاء مواقع إلكترونية إرهابية.. «النيابة العامة»: 10 سنوات سجنًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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