دعم اندماجات شركات التأمين يتصدر اجتماع مجلس الضمان الصحي

ناقش مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم الثلاثاء، مستجدات منصة «نفيس»، والمقابل المالي لخدمات المنصة، إضافة إلى تناول خطة الأمانة العامة للمجلس في دعم اندماجات شركات التأمين.

وعقد مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم الثلاثاء، اجتماعه التاسع للجنة التنفيذية، برئاسة نائب وزير الصحة، فهد الجلاجل، بحضور عدد من أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وكشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للإشراف والتمكين الإخصائي عثمان القصبي أن اجتماع اللجنة التنفيذية تضمن استعراض التوصيات السابقة، وما تم إنجازه من أعمال في الفترة الماضية.

وأكد القصبي الحرص في اجتماعات اللجنة التنفيذية على متابعة سير العمل وبحث المستجدات، في سبيل تحقيق استراتيجية المجلس.