استثمارات ومشروعات بلدية متنوعة بالباحة

طرحت أمانة منطقة الباحة عددا من المشاريع الاستثمارية والخدمية والتي من شأنها تحقيق مبادرة أنسنة المدن وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتطوير العمراني في المنطقة وتضمنت عددا من المشاريع تحت التنفيذ ومشاريع أخرى تم الانتهاء منها، ومن هذه المشاريع:

01 إنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الشمالية والشرقية

تضمن المشروع عددا من الورش مختلفة المساحات حيث بلغ إجمالي عددها 118 في بني سار وعدد 12 ورشة جار تنفيذها في بهر بالإضافة لإنشاء مسجد بمساحة 135 مترا مربعا بمنطقة بهر وتنفيذ مجمعين لدورات المياه في بهر وبني سار و2 بوفية بهذه المناطق.

02 إنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات (متنزه الأمير محمد بن سعود)

قامت الأمانة بتطوير متنزه الأمير محمد بن سعود بإنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات وتوسعة المتنزه بما يمثل ذلك من إضافة كبيرة للموقع حيث يتكون المشروع من مسطحات خضراء تحتوي على أشجار وشجيرات ومغطيات ويتضمن أيضا ممرات مشاة داخلية بمساحة تبلغ 7000 متر مربع ويتكون أيضا من مطعم كبير مكون من طابقين ومجمع لدورات المياه و4 بوفيهات ومسرح كبير ونافورة تفاعلية وشلالات ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال وجلسات ومطلات على الوادي ومواقف سيارات مخصصة وساحة للاحتفالات.

03 سفلتة وربط

من المشاريع الأخرى التي تقوم الأمانة بتنفيذها بما يضمن مرونة وسهولة ورضا للمواطنين بالمنطقة عدد من مشاريع السفلتة والربط بين الطرق والشوارع وانارة بداخل المدينة وقراها ومنها مشروع ربط طريق الملك فهد مع طريق الأمير نايف (إنشاء شبكة الطرق الحديثة) بمنطقة الظفير- ربط امتداد طريق سوق الخضار مع الدائري بمنطقة الحمدة ، - سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات بمخطط جدرة - سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة بطريق الأمير نايف - سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات بقرية الكراء بالباحة، سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات بمخطط النسيم ببهر.

04 مشروع المركز الحضاري بغامد الزناد

استمرارا لمشاريع التنمية والتطوير والخدمية بمنطقة الباحة بما يهدف وتحقيق الرؤية الطموحة 2030 تستكمل بلدية غامد الزناد المرحلة الثانية من إنشاء المركز الحضاري بالمحافظة حيث يحتوي المبنى الرئيسي على صالة عرض ومسرح وملحق معه غرف تبديل ملابس ودورات مياه ومكاتب وصالة طعام مطبخ ومخزن كما يتضمن أيضا مبنى ملحقا يتكون من بهو الضيافة ودورات مياه خاصة به وصالة مخصصة للطعام ملحق بها مطبخ ومخزن حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 3.685.000 ريال على مساحة إجمالية للمشروع 1934 مترا مربعا.

05 مشروع حديقة بطاط

استمرارا لجهود البلدية المبذولة من أجل تطوير الحدائق والمتنزهات العامة ضمن مبادرة أنسنة المدن ولضمان توفير خدمات ترفيهية للمواطنين بالمحافظة تستكمل البلدية تطوير حديقة بطاط حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 1.399.675 ريال على مساحة إجمالية أكثر من 7000 متر مربع وتتكون الحديقة مناطق ألعاب للاطفال ذات أرضية رملية - ساحة رئيسية للاحتفالات - مسطحات خضراء – جلسات - مظلات –– دورات مياه – كوفي شوب – المدخل ومعه غرفة الحارس.

06 بلدية بلجرشي

طرحت بلدية محافظة بلجرشي عددا من المواقع للاستثمار شملت فنادق سكنية ومولات وأسواقا تجارية ولدى البلدية مواقع جذابة للاستثمار ستطرح قريبا عبر منصة فرص الاستثمارية ومن ضمنها مشروع إنشاء فندق المنتزه الاستثماري ويقع المشروع على مساحة ٥٤١١.٧٦م٢ وهو عبارة عن فندق وأجنحة وقاعات مؤتمرات ومطعم وكافيه.

07 حديقة دانة بلجرشي

ضمن المشاريع المميزة تقع على مساحة ١٦٢٠٢م٢ إضافة أرضيات مطاطية لمناطق الألعاب وزراعة نجيلة طبيعية وعمل مظلات للجلسات.

08 مشروع حديقة الشلال ببلدية بني حسن

استكمالا للنهوض بالمشاريع الترفيهية والخدمية بالمحافظة قامت بلدية بني حسن بتطوير وإنشاء حديقة الشلال حيث بلغت المساحة الإجمالية للمشروع 22 ألف متر مربع وتتكون الحديقة من بحيرتين مائيتين صناعيتين ومسطحات خضراء ومجرى مائي ومساحة مخصصة لألعاب الأطفال ومواقف سيارات ومرافق استثمارية مخصصة للمقهى ومطعم وكوفي شوب ودورات مياه.

09 مشروع متنزهات وشاليهات تحت التنفيذ والإنشاء

قامت المحافظة بتطوير واستثمار عدد من المواقع المميزة منها مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة موقع سياحي وإنشاء فندق ووحدات فندقية والخدمات المساندة ويقع بمتنزه الخلب وبمساحة 29316م2 ويشتمل عناصر المشروع على فندق بمساحة 2983.4م2 ومطعم وجلسات وشاليهات ومسرح صالة ألعاب أطفال مغلقة وجلسات عائلية ومسطحات خضراء.

10 بلدية المندق

مشروع مبادرة الأنسنه وإنشاء متنزه سد مشنية ويقع جنوب شرق محافظة المندق.

كما قامت أيضا البلدية باستثمار مواقع أخرى بإقامة عدد من المشاريع ضمن مبادرة أنسنة المدن ومن أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتي من شأنها تطوير المحافظة حضاريا وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

11 مشروع ممشى عشبة

من المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرا يقع جنوب المحافظة بمساحة 6150م٢ وطول الممشى ٣٧٠م. ط وهو مجهز بألعاب رياضية، وجلسات تخدم أهالي المحافظه وكبار السن.