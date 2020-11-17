تطوير ضفتي الوادي بنجران

وضع أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حجر الأساس لمشروع تطوير ضفتي وادي نجران ــ المرحلة الأولى ــ بمقر أمانة المنطقة، وشاهد عرضاً مرئياً عن المشروع وتفاصيله، ومراحل إنجازه التي تصل إلى 6 أشهر، مستمعاً لشرح من أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي، عن تفاصيل المشروع وما سيضيفه عند الانتهاء من إنجازه.

ويتكون المشروع من مسطحات خضراء وأحواض زراعة، وطريق خدمة بطول ثلاثة كيلو مترات ونصف وبعرض 5 أمتار، ودورات مياه ومواقف تتسع لـ 519 سيارة، ومظلات جلوس ومواقع استثمارية «كوفي شوب»، و 212 عمود إنارة ومقاعد للجلوس، وأشجار ظل وأحواض زراعية، ومسارات الحركة والمشاة، بتشطيب إنتر لوك وأرصفة.

وعبر أمير نجران عن سعادته بما سيضيفه هذا المشروع، من وسائل خدمية وترفيهية ورياضية للأهالي، كونه يقع على ضفاف وادي نجران، مبيناً أن القيادة الرشيدة تُسخر دائماً جميع الإمكانيات لخدمة المواطن والمقيم وتحقيق رؤية المملكة 2030.