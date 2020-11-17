تطوير ضفتي الوادي بنجران

ويتكون المشروع من مسطحات خضراء وأحواض زراعة، وطريق خدمة بطول ثلاثة كيلو مترات ونصف وبعرض 5 أمتار، ودورات مياه ومواقف تتسع لـ 519 سيارة، ومظلات جلوس ومواقع استثمارية «كوفي شوب»، و 212 عمود إنارة ومقاعد للجلوس، وأشجار ظل وأحواض زراعية، ومسارات الحركة والمشاة، بتشطيب إنتر لوك وأرصفة.
وعبر أمير نجران عن سعادته بما سيضيفه هذا المشروع، من وسائل خدمية وترفيهية ورياضية للأهالي، كونه يقع على ضفاف وادي نجران، مبيناً أن القيادة الرشيدة تُسخر دائماً جميع الإمكانيات لخدمة المواطن والمقيم وتحقيق رؤية المملكة 2030.
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