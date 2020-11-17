3 مناطق تستحوذ على 74.9 % من إنتاج القمح

استحوذت 3 مناطق «الجوف والقصيم وتبوك» على 276559 طناً بنسبة 74.9 % من إجمالي كميات القمح المحلي المستلمة من المزارعين في الدفعات الـ 11 للعام الحالي 2020 البالغة 369204 طناً، بقيمة مالية بلغت 429 مليوناً و245 ألفا و82 ريالا أودعت في حسابات 1525 مزارعا.

كميات مستلمة

كشفت المؤسسة العامة للحبوب أن كميات القمح المستلمة جاءت عبر 8 مناطق تصدرتها منطقة الجوف بـ 92805 طناً بنسبة 25.1 % بمبلغ 107.832.637 ريالا أودعت في حساب 356 مزارعا، تلتها منطقة القصيم بـ 92137 طناً بنسبة 24.9 % قيمتها 106.921.969 ريالا لـ 437 مزارعاً، وجاءت ثالثاً منطقة تبوك بـ 91617 طنا نسبتها 24.8 % بمبلغ 107.358.528 ريالا لـ 287 مزارعا.

إيداع للمزارعين

جاءت كمية القمح المستلمة من المزارعين للدفعة الخامسة لهذا العام الأعلى بـ 89972 طنا بنسبة 24.3 % وبقيمة مالية أودعتها المؤسسة بحسابات 368 مزارعا بلغت 104.742.641 ريالا، تلتها الدفعة السادسة بـ 53772 طناً بنسبة 14.5 % بمبلغ 62.678.249 ريالا لـ 202 مزارع، ثم الدفعة السابعة بكمية 42432 طنا بنسبة 11.5 % بقيمة مالية 49.675.040 ريالا لـ 161 مزارعا.

الجوف

107832637

92805

356

تبوك

107358528

91617

287

القصيم

106921969

92137

437

حائل

59054417

50815

227

كميات القمح المستلمة 2020

369204 أطنان

1525 مزارعا

429.245.082 ريالا

وادي الدواسر

25645953

22543

90

الرياض

12037563

10292

73

الخرج

9649996

8368

47

الأحساء

744016

627

8

ريالا

أطنان

مزارعا