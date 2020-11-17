3 مناطق تستحوذ على 74.9 % من إنتاج القمح

كميات مستلمة
كشفت المؤسسة العامة للحبوب أن كميات القمح المستلمة جاءت عبر 8 مناطق تصدرتها منطقة الجوف بـ 92805 طناً بنسبة 25.1 % بمبلغ 107.832.637 ريالا أودعت في حساب 356 مزارعا، تلتها منطقة القصيم بـ 92137 طناً بنسبة 24.9 % قيمتها 106.921.969 ريالا لـ 437 مزارعاً، وجاءت ثالثاً منطقة تبوك بـ 91617 طنا نسبتها 24.8 % بمبلغ 107.358.528 ريالا لـ 287 مزارعا.
إيداع للمزارعين
جاءت كمية القمح المستلمة من المزارعين للدفعة الخامسة لهذا العام الأعلى بـ 89972 طنا بنسبة 24.3 % وبقيمة مالية أودعتها المؤسسة بحسابات 368 مزارعا بلغت 104.742.641 ريالا، تلتها الدفعة السادسة بـ 53772 طناً بنسبة 14.5 % بمبلغ 62.678.249 ريالا لـ 202 مزارع، ثم الدفعة السابعة بكمية 42432 طنا بنسبة 11.5 % بقيمة مالية 49.675.040 ريالا لـ 161 مزارعا.
الجوف
107832637
92805
356
تبوك
107358528
91617
287
القصيم
106921969
92137
437
حائل
59054417
50815
227
كميات القمح المستلمة 2020
369204 أطنان
1525 مزارعا
429.245.082 ريالا
وادي الدواسر
25645953
22543
90
الرياض
12037563
10292
73
الخرج
9649996
8368
47
الأحساء
744016
627
8
ريالا
أطنان
مزارعا
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