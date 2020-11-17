بحث معوقات التوطين بالمجاردة

التقى وكيل محافظ المجاردة، ثامر المرزوقي، أمين برنامج التوطين بمنطقة عسير، رامي الجهني، بحضور رئيس لجنة التوطين بمحافظة المجاردة، محسن جابر الشهري . وجرى خلال اللقاء بحث المعوقات التي تواجه اللجنة ميدانيا، وتم استعراض ما حقق في مجال توطين الوظائف، والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية، والقضاء على نسبة البطالة. ووجه وكيل محافظة المجاردة بمضاعفة الجهود، لتحقيق كل ما فيه خير دوت الخليج والمواطن.



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