الصحة تستبدل وحدات المتابعة بإدارات لمراقبة الدوام

قررت وزارة الصحة إلغاء وحدات المتابعة في الوزارة، وإنشاء إدارة لمراقبة انتظام دوام الموظفين، في جهاز الوزارة والوحدات التابعه لها، في المديريات بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية.

الموارد البشرية

قال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، في سياق تعميم حديث: «إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 412 وتاريخ 17/ 6/ 1441، والمتضمن في البند ثانيا،إلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية» وما تضمنه في التفاصيل التنظيمية الفقرة 3 المهمات المسندة إلى القرار، الإدارة العامة للموارد البشرية «مراقبة انتظام دوام موظفي الجهاز والوحدات التابعة له»، وبناء علي ما سبق يعتمد إنشاء إدارة لمراقبة انتظام الموارد البشرية في الجهاز، والوحدات التابعه له في المديريات بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية.

دعم كامل

لفت التعميم إلى أن إدارات مراقبة انتظام الموارد البشرية الجديدة، ترتبط بمساعد مدير الشؤون الصحية للموارد البشرية، أو نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، على أن تقوم المديريات والتجمعات الصحية بترشيح مدير لهذه الإدارة، وإرسال بياناته لوكالة الموارد البشرية، وكذلك تلتزم بتقديم الدعم الكامل لهذه الإدارات.