العواد: ذكرى البيعة ولاء وحب للقيادة



رفع نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، أجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، شاكرا الله تعالى على ما أنعم به على هذه البلاد من أمن واستقرار وتلاحم وترابط وطيد بين ولاة أمر هذه البلاد وبين أبناء هذا الشعب الوفي، والتفافهم حول القيادة، ووقوفهم معها في كل ما من شأنه خدمة هذه البلاد المباركة، ورفع شأنها ومكانتها. وقال: إن مناسبة ذكرى البيعة مناسبة غالية يتجدد فيها الولاء والحب لهذه القيادة الحكيمة، نسجل فيها فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والصحية والأمنية والصناعية، وغيرها من المجالات التي تبذلها قيادتنا الحكيمة للسير قدمًا نحو المستقبل في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحرصهما على دفع عجلة التنمية، والسعي في توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

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