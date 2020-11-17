مؤشرات الجهات الحكومية تحقـق قفزات هائلة تزامنا مع التحول الوطني ورؤية 2030

خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، في الكثير من المجالات الاقتصادية والعلمية والعملية والاجتماعية والصحية، وكذلك التعليمية، ورغم جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم مطلع 2020، إلا أن العمل في المملكة يجري على قدم وساق لتحقيق الكثير من المتطلبات والمشاريع التي تخدم التحول الوطني، وكذلك رؤية المملكة 2030، فلم تستسلم كل القطاعات لهذه الجائحة، وواصلت عملها لتنفيذ البرامج الخاصة بها.

وتحسن موقع المملكة في مؤشر الفساد العالمي؛ إذ تقدمت نحو 7 مراكز منذ 2018، وذلك بفضل الإصلاحات الأخيرة خصوصًا في العامين الأخيرين، والتي تعنى بمكافحة الفساد بكافة أنواعه.

وحققت المملكة الكثير من الإنجازات على المستوى التعليمي، حيث تقدمت المملكة خلال هذه العام في 13 مؤشرًا من أصل 16 فيما يتعلق باستجابة المملكة خلال جائحة كورونا، فضلًا عن تقدم المملكة في عدة مؤشرات عالمية، منها مؤشر السعادة وجودة الحياة، ومؤشرات الملاحة البحرية، ومؤشر التنمية البريدية، ومؤشر الابتكار، وقفزة هائلة في البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بـ40 مركزًا، فضلًا عن تقدم في عدد من المجالات الصحية والاجتماعية يدعمها تطور وسائل الحوكمة الإلكترونية في جميع قطاعات الدولة.

عدد السكان

2015: 31,717,667

2019: 34,268,528

انبعاثات الكربون

2015: 20,402 طنًا متريًا لكل فرد

2016: 17,368 طنًا متريًا لكل فرد

الالتحاق بالمدارس (المرحلة الابتدائية)

2015: 110,393 طلاب وطالبات

2019: 100,713 طالب وطالبة

العمر المتوقع لحياة الفرد

2015: 74,6 سنة

2018: 74,9 سنة

نصيب الفرد من الناتج المحلي

2016: 21,610 ريالًا

2019: 22,850 ريالًا

تقدم السعودية في العديد من المؤشرات 2020

السعادة والرفاهية وجودة الحياة (الترتيب العالمي)

2018: 33

2019: 28

2020: 27

التنمية البريدية

2019: 68

2020: 50

الملاحة العالمية (نقاط)

الربع الأول 2019: 56,3

المتوسط لعام 2019: 62,4

الربع الثاني 2020: 68,46

الربع الثالث 2020: 70,14

وزارة الصحة

2016: إطلاق برنامج أداء الصحة في 33 مستشفى لتحقيق أهداف رؤية 2030.

2018: إطلاق البرنامج في 72 مستشفى إضافيًا وأسفر عن أكثر من 1500 من المشاريع التحسينية.

- ترتيب النظام الصحي عالميًا (وفقًا لموقع prosperity)

2009: 85

2019: 71

مؤشر الأمن الصحي العالمي (2019)

الترتيب العالمي: 47

الترتيب عربيا: 1

الابتكار العلمي (من بين 131 دولة)

2019: 68

2020: 66

تقرير التنافسية العالمي

2018: 39

2019: 26

2020: 24

البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات (قفزة بـ40 مركزًا)

- 2020

27 عالميًا

8 بين مجموعة العشرين

- 2019

67 عالميًا

التعافي الاقتصادي من آثار كورونا 2020

نتيجة المؤشر: 56,30

الترتيب العالمي: 48

الترتيب عربيًا: 2

مؤشر الابتكار العالمي (2020)

الترتيب العالمي

2019: 68

2020: 66

مؤشر الأمم المتحدة للتنمية (2019)

الترتيب العالمي: 36

الترتيب عربيا: 2

البحث العلمي وفقًا لمؤشر «نيتشر» 2020

الترتيب العالمي: 29

%65 من إجمالي حصة البحث العلمي للدول العربية

مؤشر الفساد العالمي

تقدمت المملكة 7 مراكز في مؤشر بالفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وذلك بفضل الإصلاحات الجديدة الخاصة بمحاربة الفساد

2019: 43 درجة تضع المملكة في الترتيب 51 عالميًا

2018: 58 الترتيب العالمي

2017: 57 الترتيب العالمي

مؤشر أمان السكان أثناء السير ليلًا في مناطق سكنهم بين دول العشرين (الأمم المتحدة)

- المرتبة 1 في مؤشر الاعتماد على الشرطة

- المرتبة 2 في الاستجابة لمكافحة الجرائم المنظمة

- المرتبة 3 في المؤشر الأمني

مؤشر الأمن الغذائي 2020

- الترتيب عربيا: 4

مؤشر القوة الناعمة 2020

الترتيب العالمي: 26

الترتيب عربيا: 2

مؤشر المساواة بين الجنسين وفقًا لتقرير مركز المنتدى الاقتصادي العالمي 2020

- %59,9 نسبة الفجوة التي سدتها المملكة بين الجنسين

- المملكة ضمن أفضل 10 اقتصادات تقدمت في هذا المجال منذ 2017

- تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر عدد النساء العاملات في المناصب القيادية والإدارية

تقرير التنافسية الدولية 2020

الأمن السيبراني

- المرتبة الثانية في مجال التحسين المستمر للأمن السيبراني للشركات

البنية التحتية

تحسن تصنيف السعودية في مجال البنية التحتية، حيث انتقل من المرتبة 38 إلى المرتبة 36

التعليم العام

- وفقا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وجامعة هارفارد؛ تقدمت المملكة في 13 مؤشرًا من أصل 16، فيما يتعلق باستجابة المملكة المتعلقة بالتعليم خلال جائحة كورونا

- حصول المعلمين على دعم كبير للتغلب على عقبات تفعيل التعليم الإلكتروني

- وجود إستراتيجية واضحة لإعادة فتح المدارس بالمملكة وقياس أي فاقد ومعالجته لدى وزارة التعليم

التعليم العالي

- أحد أنظمة التعليم العالي الأسرع نموًا في الشرق الأوسط

- تصنيف 7 جامعات سعودية في تصينف (QS) العالمي لأقوى الجامعات 2018

- 21 من أفضل 100 جامعة في المنطقة العربية سعودية

- 36 الترتيب العام للمملكة عالميًا

الحكومة الإلكترونية (الترتيب العالمي)

2010: 58

2020: 43

تمكين المرأة في التقنية

%54 نسبة التحاق الطالبات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

%22,9 نسبة انضمام المرأة للعمل في قطاع الاتصالات

- صنفت المملكة من الأفضل بين 190 دولة في هذا المجال، وفقًا للبنك الدولي

- 70,521 إجمالي عدد السيدات في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات