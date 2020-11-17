مليونا عبوة زمزم للمعتمرين والمصلين

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على المعتمرين والمصلين ما يقارب مليوني عبوة من مياه زمزم المباركة، ذات الاستخدام الواحد، حيث تكون العبوات معقمة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، أحمد الندوي، أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المعتمرين والمصلين والصائمين، مشيرا إلى أنه تم توزيع قرابة مليوني عبوة زمزم في المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الحالية على صحن المطاف، والمسعى، ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

ولفت «الندوي» إلى أنه تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية، التي يصل عددها لأكثر من 50 حقيبة بسعة 10 لترات، وبمقدار 200 كأسة لكل حقيبة، وكُثفت أعداد الموظفين، ليصل عددهم إلى قرابة 128 موظفًا، يشرفون على توجيه ومتابعة العمالة الذين يصل عددهم إلى نحو 600 عامل، ومتابعة توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.