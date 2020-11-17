تهنئة مايا ساندو بمناسبة فوزها في انتخابات مولدوفا

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى السيدة مايا ساندو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية مولدوفا. وأعرب الملك سلمان عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية مولدوفا. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.