السعودية اليوم / محافظ عنيزة يرأس اجتماع المجلس المحلي الثامن عشر



عنيزة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

ترأس محافظ عنيزة رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن بن إبراهيم السليم اليوم ، الاجتماع الثامن عشر في دورته الخامسة للمجلس المحلي مع اللجان الفرعية للمجلس بقاعة الاجتماعات بمقر محافظة عنيزة .

واستعرض الاجتماع أعمال اللجان خلال الفترة الماضية وعدد من المواضيع التنموية التي تخدم الوطن وتحقق رؤية المملكة 2030، كما تم استعراض مشاريع الإدارات الحكومية المعتمدة والمشاريع المتأخرة والمتعثرة، و التأكيد على ضرورة حث القطاعات الحكومية لموظفيها القائمين بأعمال تطوعية بالتسجيل في منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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23:02ت م

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